Красавица-летчица попросилась к Путину на работу

Для девушек практически нет никаких преград

Курсантка краснодарского высшего летного училища поинтересовалась у президента России Владимира Путина, можно ли девушке попасть в экипаж президентского самолета.

Вопрос прозвучал во время "Прямой линии". Глава государства отметил, что для девушек никаких ограничений нет – они могут пробовать свои силы в любом типе авиации, даже в штурмовой. Однако нагрузки там колоссальные – глава государства лично испытал их на себе. Летчики истребителей могут пошевелить только пальцами.

Что касается работы в президентском экипаже, то такой возможности для курсанток военного училища нет, так как летный отряд "Россия" не входит в Минобороны.