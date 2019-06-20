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Сколько стоил наряд Зеленской на встрече с Макрон

16:57
  • четверг
  • 20 июня 2019

Первая леди предпочитает недорогую, но стильную одежду

Украинские СМИ выяснили, сколько стоит наряд первой леди Елены Зеленской, который она надела во время официального визита во Францию.

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Супруга Зеленского выбрала юбочный костюм нежно-голубого цвета от украинского дизайнера Елены Ревы и бежевые туфли-лодочки от известного малайзийского бренда Jimmy Choo.

Стоимость костюмного жакета составляет от 500 до 700 евро (от 15 тысяч гривен или от 35 тысяч рублей), юбки - 600-700 евро. Туфли стоят около 540 евро. Можно заметить, что в общей сумме получился не такой уж и дорогой гардероб.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня прилетел во Францию, где договорился со своим коллегой Эммануэлем Макроном о новой встрече "нормандской четверки". В поездке его сопровождала жена Елена Зеленская. Она хорошо поладила с супругой французского президента Брижит Макрон и пригласила ее посетить Украину.   

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