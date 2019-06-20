Сколько стоил наряд Зеленской на встрече с Макрон

Первая леди предпочитает недорогую, но стильную одежду

Украинские СМИ выяснили, сколько стоит наряд первой леди Елены Зеленской, который она надела во время официального визита во Францию.

Супруга Зеленского выбрала юбочный костюм нежно-голубого цвета от украинского дизайнера Елены Ревы и бежевые туфли-лодочки от известного малайзийского бренда Jimmy Choo.

Стоимость костюмного жакета составляет от 500 до 700 евро (от 15 тысяч гривен или от 35 тысяч рублей), юбки - 600-700 евро. Туфли стоят около 540 евро. Можно заметить, что в общей сумме получился не такой уж и дорогой гардероб.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня прилетел во Францию, где договорился со своим коллегой Эммануэлем Макроном о новой встрече "нормандской четверки". В поездке его сопровождала жена Елена Зеленская. Она хорошо поладила с супругой французского президента Брижит Макрон и пригласила ее посетить Украину.