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ЕС продлил санкции против России по Крыму

16:17
  • четверг
  • 20 июня 2019

Решение было утверждено автоматически "письменной процедурой"

Совет Евросоюза принял решении о продлении санкций против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией на год. До этого комитет постоянных представителей ЕС 12 июня без дискуссии одобрил решение о продлении ограничительных мер по Крыму.

Совет ЕС также не обсуждал эту тему. Решение о продлении санкций было утверждено автоматически "письменной процедурой", без открытого голосования, передает ТАСС.

Ранее в июне Еврокомиссия предложила продлить антироссийские санкции из-за событий в Крыму до 2020 года. В Брюсселе "продолжают обсуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя". В Европе отмечают, что решение о продлении санкций не связано с расширением "черного списка" Москвой.

В марте Россия расширила список персональный санкций против чиновников Евросоюза. Таков был ответ на введение ограничительных мер против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. В "черный список" попали руководители погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю, а также капитаны нескольких военных кораблей.

ЕС ввел санкции против России в 2014 году из-за ситуации на Украине. Под ограничительные меры попали ряд российских политиков, а также представителей бизнеса и различные компании. До этого Запад заявлял, что отменит санкции в случае выполнения Москвой минских соглашений, но Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.

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