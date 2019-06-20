Путин ответил на вопрос, не инопланетянин ли он

Во время "Прямой линии" президенту задавали не только серьезные вопросы

В Гостином дворе завершилась "Прямая линия" с президентом. Она продлилась 4 часа 16 минут. За это время Владимир Путин ответил на 75 вопросов. Спрашивали президента не только о серьезных темах, передает ТВЦ.RU.

В завершении "Прямой линии" у главы государства спросили, не инопланетянин ли он. Вопрос Путина насмешил.

— Только честно, - с улыбкой уточнил ведущий.

— Нет. У меня есть доказательства и свидетели в лице моих родных, близких. Моих детей, в конце концов.

В ходе "Прямой линии" Владимир Путин успел рассказать несколько анекдотов и неоднократно пошутить.

Путин рассказал анекдот времен Брежнева