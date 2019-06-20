"Увести бизнес и отнять квартиру": за что Алибасов возненавидел сына

Бари Алибасов-младший намерен разобраться в ситуации

Продюсер Бари Алибасов, которого недавно выписали из больницы после отравления, находится в неадекватном состоянии. Об этом заявил его сын Бари-Алибасов-младший. По его словам, он напуган и не понимает, почему его лишили наследства.

"Самое страшное, что сегодня, когда я с отцом разговаривал, он был неадекватным, говорил, что у него хотят увести бизнес, хотят отнять квартиру. И что я это все возглавляю", - подчеркнул он.

Теперь Алибасов-младший выдвигает три версии происходящего. По одной из них, отец может быть сильно напуган. По его словам, продюсер считает, что был в командировке, а не в больнице. Из СМИ он якобы узнал, что сын возглавил рейдерский захват, чтобы "его бизнес с квартирой захватить". "У него все в архиве теперь подшито, каждая статья, где я вроде как про это говорил", - приводит его слова НСН.

Также сын Бари Алибасова вспомнил слова отца о том, что тот "сам это видел своими глазами". В этой связи он думает, что у продюсера "перемешалась в голове история, которую он разруливал в семье Лидии Николаевны" Шукшиной – его супруги. "И у него после медикаментозной комы смешалось, и он четко не понимает, какие проблемы он разруливал в семье Лидии Николаевны, какие – в наших с ним отношениях", - отметил сын Албасова. При этом проблемы в своих с отцом отношениях он назвал символическими.

С другой стороны, он опасается, что отца могли превратить в "дойную корову". "Мне даже сообщают, что у него какие-то документы на квартиру были, что кто-то из врачей приносил что-то на подпись", - сказал Бари Алибасов-младший.

"И я не могу понять, то ли папа восстановился только наполовину и уже сам принимает все решения, пытаясь вернуться в рабочий ритм. Либо у него действительно появился какой-то человек, который пользуется возможностью, что у него, пока я лично не контролирую ситуацию, есть доступ к телу", - подчеркнул сын продюсера.

При этом ситуация его очень пугает. "Он говорил: "Сынок, я тебя ненавижу, ты меня подставил. Я никогда тебя больше не назову "сынок". Тебя у меня больше нету. И так далее", - добавил Бари Албиасов-младший. Теперь ему предстоит разобраться в том, что все-таки происходит с отцом.

Ранее стало известно, что основатель группы "На-На" 72-летний Бари Алибасов выгнал сына из дома и лишил его наследства. В интервью телеведущему Андрею Малахову продюсер, находясь под действием седативных препаратов, перескакивал с одной темы на другую, вдавался в пространные рассуждения о войне в Афганистане и странно высказывался о своих родных и близких.

В ходе беседы свою жену Лидию Федосееву-Шукшину, которая приезжали к нему в НИИ Склифосовского, он сравнил с Жанной д'Арк. На вопрос о сыне продюсер заявил: "У меня есть сын? Нет, Барика не было там [в больнице]". Он также сообщил, что кот Чуча, который потерялся за время его пребывания в больнице, забыл своего хозяина.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня. Он выпил жидкость для очистки труб, спутав ее с соком, и получил ожог желудка четвертой степени. После этого он несколько дней находился в искусственной коме. 17 июня его неожиданно выписали из больницы. Некоторые люди считают, что всю эту историю срежиссировали пиарщики Алибасова перед гастролями "На-На".