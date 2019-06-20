Путин разнес следователей за заявления по MH17

По его словам, на Западе просто "назначили виновного"

Президент России Владимир Путин заявил, что Москву не устраивают выводы Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование по делу о катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает ТВЦ.RU. 19 июня следователи выдвинули в отношении российских военнослужащих голословные обвинения.

Президент напомнил, что Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она действительно лежала на ее плечах. "То, что мы видели, и было представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств", — сказал он.

Также Путин подчеркнул, что у России есть своя версия, которая уже была представлена. "К сожалению, нас никто слушать не хочет", — подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что на Западе просто "назначили виновного". А если не будет диалога, то не будет и ответов на вопросы. Кроме того, он призвал вспомнить о том, "кто разрешил полёты над зоной боевых действий".

В среду ССГ назвала имена троих россиян, а также одного украинца, подозреваемых в убийстве пассажиров и экипажа самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний". По словам главы центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберта Паулиссена, в крушении подозреваются экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), а также некие Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский. Позднее в МИД России заявили, что обвинения в адрес российских военнослужащих голословны.

Катастрофу расследует международная группа. В нее входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Они установили, что самолет был сбит ракетой, пущенной из ЗРК "Бук", якобы принадлежавшей 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Однако российская сторона установила, что ракета, которая поразила Boeing, принадлежала Украине. Тем не менее, иностранные следователи не обратили внимание на эту информацию.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: новые документы доказывают непричастность России к крушению MH17