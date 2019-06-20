Первый этап чемпионата Европы по регби-7 пройдет в "Лужниках"

В турнире примут участие сборные из 12 стран

В "Лужниках" пройдет первый этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских команд. Об этом сообщает ТВЦ.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии Москвы.

В турнире примут участие сборные России, Англии, Германии, Франции, Испании, Португалии, Польши, Грузии, Уэльса, Ирландии, Румынии и Италии. Девять лучших команд московского этапа смогут принять участие в отборочном олимпийском турнире для Токио-2020, который состоится в июле во Франции.

Российская сборная по регби-7 вступает в борьбу 22 июня с матча против сборной Грузии. В этот же день ей предстоят встречи со сборными Испании и Англии.

Торжественное открытие чемпионата состоится 23 июня.