ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первый этап чемпионата Европы по регби-7 пройдет в "Лужниках"

16:41
  • четверг
  • 20 июня 2019

В турнире примут участие сборные из 12 стран

В "Лужниках" пройдет первый этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских команд. Об этом сообщает ТВЦ.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии Москвы.

В турнире примут участие сборные России, Англии, Германии, Франции, Испании, Португалии, Польши, Грузии, Уэльса, Ирландии, Румынии и Италии. Девять лучших команд московского этапа смогут принять участие в отборочном олимпийском турнире для Токио-2020, который состоится в июле во Франции.

Российская сборная по регби-7 вступает в борьбу 22 июня с матча против сборной Грузии. В этот же день ей предстоят встречи со сборными Испании и Англии.

Торжественное открытие чемпионата состоится 23 июня.

Главное сегодня
Стадион "Лужники"
Стадион "Лужники"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.