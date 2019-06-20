Возле новых станций красной ветки метро высадят 50 тысяч кустарников

Там появятся полноценные скверы

Около новых станций Сокольнической линии метро - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" высадят более 3 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на всех станциях завершены основные работы по благоустройству: были вымощены гранитным камнем дорожки, уложено более 330 тысяч квадратных метров газона, установлены декоративные ограждения.

"Фактически, у новых станций метро будут разбиты полноценные скверы для отдыха жителей и гостей "новой" Москвы", - сказал Хуснуллин.