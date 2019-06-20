"До сих пор стыдно": Путин прослезился на прямой линии

Президент вспомнил случай из прошлого

Владимир Путин рассказал, что может испытывать чувство стыда. Во время общения с россиянами президент вспомнил историю, которая произошла с ним еще в начале "нулевых", но об этом случае ему и сейчас сложно говорить.

"Это было в начале 2000-х годов, я много передвигался, страна была в очень сложном положении. Мы прилетели в какой-то регион, конец рабочего дня, где-то к ночи, темно, это было, по-моему, осенью. Слякоть, грязь, я шел по этой слякоти к машине, и вдруг появилась женщина преклонного возраста, что-то невнятное сказала и вдруг упала на колени", - приводит слова Путина ТВЦ.RU.

Женщина сунула президенту записку с просьбой. Он пообещал ознакомиться с ней и передал помощникам. Однако те записку потеряли. Путин дрожащим голосом признался, что никогда не забудет этот случай и ему до сих пор стыдно. На кадрах трансляции видно, что на глазах президента выступили слезы.

В ходе "Прямой линии" Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос, не инопланетянин ли он, а также рассказал несколько анекдотов.