Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой умилили народ

Близнецы сплясали русскую народную во дворе замка

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза станцевали русскую-народную песню "Калинка" у себя в саду.

Милое видео опубликовал шоумен в своих социальных сетях. Он снял детей с балкона своего замка, пишет интернет-портал "Дни.ру". Дети задорно отплясывали под народные мотивы среди маленького импровизированного города с игрушечными домиками.

Галкин часто балует подписчиков новыми видео со своими детьми. В этом году Гарри и Лиза пойдут в первый класс.

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