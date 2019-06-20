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Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой умилили народ

17:15
  • четверг
  • 20 июня 2019

Близнецы сплясали русскую народную во дворе замка

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лиза станцевали русскую-народную песню "Калинка" у себя в саду.
Пятилетняя дочь Пугачевой в шляпке с вуалью произвела фурор

Милое видео опубликовал шоумен в своих социальных сетях. Он снял детей с балкона своего замка, пишет интернет-портал "Дни.ру". Дети задорно отплясывали под народные мотивы среди маленького импровизированного города с игрушечными домиками.

Галкин часто балует подписчиков новыми видео со своими детьми. В этом году Гарри и Лиза пойдут в первый класс.

Видео: Галкин показал играющих с драконами детей

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