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Зеленский нашел спонсоров Донбасса

17:39
  • четверг
  • 20 июня 2019

Среди них – Коломойский, но он еще не в курсе, что его деньгами уже распорядились

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с тремя олигархами - Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком – о том, что примут участие в восстановлении Донбасса и прочих гуманитарно-социальных мероприятиях в стране.
Названы сроки возвращения Коломойского на Украину

"Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков <…> С господином Ринатом Ахметовым мы договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса", - отметил Зеленский.

Коломойский, по словам Зеленского, еще не в курсе, что будет вкладывать "большие деньги" в инфраструктуру Донбасса.

Ранее на Украине неоднократно говорили о том, что Зеленский – ставленник Коломойского, одного из самых богатых и влиятельных людей Незалежной. Однако шоумен это неоднократно опровергал.

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