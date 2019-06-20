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Мачеха сняла дочь Началовой за дурным занятием

18:12
  • четверг
  • 20 июня 2019

Новые кадры отдыха семьи Алдониных в Турции

Супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга выложила видеозапись с семейного отдыха в Турции. На ней показано, как она, ее муж, сын Артем, а также падчерица Вера Началова едят кукурузу.
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При этом 12-летняя дочь Алдонина на видео облизывает пальцы. В целом видно, что семья счастливо проводит время вместе.

Вообще, дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера действительно пытается найти материнское тепло в обществе мачехи Ольги Алдониной. Из Турции Ольга часто выкладывает сторис в Instagram, где они с девочкой вместе проводят время. Она делает все возможное, чтобы Вера не чувствовала себя брошенной.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. У артистки осталась 12-летняя дочь от второго брака с футболистом Евгением Алдониным Вера. Сейчас она живет в семье отца.

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