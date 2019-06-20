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Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками задержали за подброс амфетамина

18:22
  • четверг
  • 20 июня 2019

Уголовное дело в отношении парня, которому подкинули запрещенные вещества, прекращено

В Подмосковье задержан и арестован бывший начальник антинаркотического отдела управления МВД "Раменское" подполковника полиции Дмитрия Понкратова.

Его обвинили в фальсификации материалов дела, незаконном обороте психотропных веществ и превышении полномочий с применением насилия, передает газета "Известия". По данным следствия, в феврале 2017 года Понкратов подкинул запрещенное вещество невиновному местному жителю.

"Офицер лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему психотропные вещества - амфетамин", - отметила представитель подмосковного СКР Ольга Врадий.

После пересмотра дела уголовное производство в отношении молодого человека, которому подкинули наркотики, закрыли.

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