Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками задержали за подброс амфетамина

Уголовное дело в отношении парня, которому подкинули запрещенные вещества, прекращено

В Подмосковье задержан и арестован бывший начальник антинаркотического отдела управления МВД "Раменское" подполковника полиции Дмитрия Понкратова.

Его обвинили в фальсификации материалов дела, незаконном обороте психотропных веществ и превышении полномочий с применением насилия, передает газета "Известия". По данным следствия, в феврале 2017 года Понкратов подкинул запрещенное вещество невиновному местному жителю.

"Офицер лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему психотропные вещества - амфетамин", - отметила представитель подмосковного СКР Ольга Врадий.

После пересмотра дела уголовное производство в отношении молодого человека, которому подкинули наркотики, закрыли.