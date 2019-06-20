Путин ответил на вопросы россиян. Главное

Президент за 4 часа успел ответить на 81 вопрос

Традиционную, уже 17-ю ежегодную "Прямую линию" с гражданами страны провёл президент России. За время эфира - 4 часа 16 минут - Владимир Путин ответил на 81 вопрос. Зрителями и участниками "прямой линии" были не только рядовые граждане. На связи находились главы регионов и ведомств, которым президент переадресовал ряд вопросов. Общее число обращений, поступивших в адрес Владимира Путина через call-центр или интернет превысило к концу эфира 2 миллиона 600 тысяч.

К моменту начала "Прямой линии" с президентом количество вопросов, поступивших от граждан, уже превысило полтора миллиона. Причем, многие из них Путин изучил заранее, готовясь к этому эфиру.

— Что самое главное для себя выделили?

— Сейчас я никакого секрета не открою. Это, прежде всего, уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение. Потом тема, которую я вот только сейчас услышал, — это работа с отходами.

Про уровень доходов президента спрашивают почти с ходу. Видео-вопрос приходит из Калининградской области от пожарного, зарплата которого совсем не сопоставима с тем риском, которому он себя подвергает.

— На данный момент зарплата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей. У меня, как у командира отделения 16 тысяч рублей. На такую зарплату по нынешним ценам прожить невозможно.

— Да, действительно в МЧС сложилась ситуация, прямо скажем, не самая лучшая. Почему? Потому что там есть люди, которые в погонах служат. Я не знаю, он в погонах или нет, думаю, что нет, потому что на его месте человек в погонах получал бы 43 примерно тысячи. А все остальные, гражданский персонал, как он 13-16. Но мы буквально в последние несколько месяцев с министром Зиничевым говорили об этом. Решение принято. В этом году МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять зарплату таким сотрудникам МЧС, как человек, который здесь выступал, где-то до 24 примерно тысяч. И на следующий год предусмотрены транши. Соответственно у него зарплата должна вырасти где-то до 32 тысяч.

Видео: Красавица-летчица попросилась к Путину на работу

Хорошие новости звучат в этот день и для медиков, и для пенсионеров. Для всех граждан страны, благосостояние которых, говорит президент, непременно должно вырасти в ближайшие несколько лет.

— Для того, чтобы добиться результата для наших людей, для граждан, мы организовали работу в рамках нацпроектов. Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее конкурентоспособной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан.

— А когда люди должны почувствовать первые результаты этих нацпроектов?

— Результаты должны чувствоваться уже сейчас. В этом году, в следующем. Это должно отражаться и на уровне доходов и на заработных платах. Мы видим, что проблемы тут есть, но я показывал, что и тенденция положительная тоже имеется.

О проблемах во время этого эфира вообще говорили часто. Для этого, собственно, он и нужен. Чтобы обсудить дефицит врачей и жизненно важных препаратов в ряде регионов. С этим президент поручил разобраться. Чтобы от людей узнать, а работают ли на самом деле реформы. Например, та же "мусорная".

— После начала "мусорной реформы" ситуация не изменилась никаким образом. А в квитанциях все по-другому. За апрель месяц нам пришел счет уже 133 рубля. И вот буквально позавчера пришла квитанция уже 266 рублей. Почему у нас реформа на бумаге проходит, а на самом деле никаких продвижений нет?

— Я не могу не согласиться, что это вызывает не только вопросы, но и внутренний протест. И естественно, такого не должно быть. Хотя есть некоторые вещи, на которые мы должны обратить внимание. Ну, скажем, никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора. Во-вторы,х сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были какие-то свалки или полигоны. Значит, приходиться их везти подальше, а это тоже деньги. То есть это действительно может быть дороже.

— Люди не хотят, чтобы у них рядом с домом строили мусорные полигоны, много сообщений из регионов приходит. И получается такой замкнутый круг. С одной стороны, люди не хотят, а с другой — как без полигонов, когда проблема копилась десятилетиями. Вообще, какая-то долгосрочная программа по переработке мусора есть у нас в стране?

— У нас такая программа есть, она рассчитана на несколько лет. Она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора. И общий объем финансирования чуть больше 300 миллиардов рублей. Одна треть — это расходы бюджета, остальное — частные инвестиции. Эти средства заложены в бюджет, и мы обеспечим это финансирование.

Путин ответил на вопрос, не инопланетянин ли он

Все время, пока президент отвечает на вопросы, колл-центр прямой линии непрерывно принимает вопросы. Много среди них и тех, что касаются поддержки семей с детьми. Те, например, у кого родился третий ребенок, могут взять ипотеку по льготной ставке в 6 процентов. А вот тех, кто уже взял, но под 11, и хотел бы снизить, почему-то не учли.

— Проблема не решается с банками. Они на шесть процентов не переходят в отношении кредитов, которые были ранее выданы. Не пересчитывают. Это реальная ошибка правительства России. Соответствующих структур. В чем она заключается? Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам на эти цели. Но еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина, в принципе эта проблема уже решена.

То, как решаются проблемы граждан, причем, с колоссальной быстротой, можно было наблюдать весь этот четырехчасовой эфир. Ксения Бессонова из Красноярска, например, пожаловалась на отсутствие школы и парка, территорию под который собираются застроить жильем.

Александр Усс, губернатор Красноярского края: "И если это так, то мы подкорректируем это решение. При этом хочу отметить, что микрорайон находится на окраине города и в этом смысле возможности для того, чтобы сделать там и парковую зону мы найдем".

Путин: "Вы съездите туда, с людьми пообщайтесь. Посмотрите, что можно сделать для развития инфраструктуры социальной, о чем нас женщина просит. Если нужна какая-то помощь, мы готовы в индивидуальном порядке точечно ее оказать. Но мне кажется, Красноярский край в состоянии справиться с этой задачей".

На прямой связи с президентом не только губернаторы, но и члены Правительства, что стало уже вполне устоявшимся форматом прямых линий. Так можно оперативнее решить любые вопросы, которые продолжали поступать, как лавина. Некоторые из них, президент озвучивал лично.

— Вы больше москвич или россиянин?

— Я петербуржец!

— Куда делся народу - чудь?

— Ассимилировался в основном!

— Когда чиновники будут получать зарплату, как рядовые работники? Вы знаете, я много таких видел обращений. Ну, представим себе, что министр будет получать, как рядовой работник. В чем проблема, если чиновникам, министрам понизить зарплату, — мы просто не найдем квалифицированных кадров. Они все разбегутся по частным конторам. Или заграницу уедут.

Тут же возникает и тема коррупции. В последние время страна увидела много громких арестов, включая губернаторов и даже сенаторов. В связи с чем, Вячеслав Корчанов из Магадана спросил:

— А вы, как гарант соблюдения закона, чувствуете личную ответственность за это безобразие?

— Во-первых, я, конечно же, чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали. Так же, как происходит и в некоторых странах до сих пор. Так же, как у нас бывало. Ведь все время встает альтернатива. Часто мне говорят: может, мы это прикроем, может быть, это закроем, потому что будут вопросы, подобные вашему. И у меня всегда на это только один ответ: нет! Если мы имеем дело с преступлением, с коррупцией, с наживой за счет граждан, то, во-первых, мы должны это всегда доводить до конца и, во-вторых, это нужно делать гласно! И чиновники вообще, а представители правоохранительных органов находятся в особом положении, и с них будет всегда особый спрос!

И тут у Путина, разумеется, не могли не спросить про бывшего полковника Захарченко, у которого во время обыска обнаружили миллиарды рублей наличными.

— Вы, когда узнали об этих складированных миллиардах, какими словами ваша реакция выражалась?

— Иногда лучше вслух не произносить. Не смешно, на самом деле, реально, когда узнаешь о миллиардах, просто нет слов, печатных во всяком случае! Но повторяю еще раз, это не должно нас останавливать в борьбе с этим явлением. Кстати говоря, вот эта тема она есть. Посмотрите во многих штатах и бизнесу, и коррупционерам дают там по 100, по 150 лет тюрьмы. Бессмысленно! Но достаточно жестко и публично тоже эта работа идет. И у нас мы будем делать то же самое!

— У нас тоже, кстати, предлагают ввести пожизненное наказание за коррупцию!

— Вопрос даже не в объеме этих лет, а в неотвратимости наказания!

Тему коррупции продолжают, спрашивая президента и о недавнем скандале с арестом журналиста Ивана Голунова. В том же контексте звучит и вот этот вопрос:

— Очень много людей осуждены у нас в стране. И большинство говорят, что им подбросили полицейские, когда пытались доказать. Может, пришло время внести поправки в ту часть Уголовного кодекса, которая говорит как раз об ответственности за хранение?

— Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет! Потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. И поэтому если человек хранит незаконно, перевозит, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность и никакой либерализации здесь быть не может. Другой вопрос, что нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны. Чтобы людей ради галок в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких историй с журналистом, о которым вы упомянули. Кстати, и генералы были за это уволены и будут проведены следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ситуацию. Поэтому я еще с генпрокуратурой поговорю, с ФСБ, может в системе собственной безопасности МВД создать отдельное направление, которое бы контролировало бы эту сферу деятельности.

К этому моменту президент общался с гражданами более трех часов, а вопросы, понятное дело, и не думали заканчиваться.

— Ну, например, такой острый: "Куда нас ведет эта банда патриотов из "Единой России"? Ну, я считаю, когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных решений, но чрезвычайно нужных стране, - это значит, что это зрелые люди, которые ставят целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшения жизни людей. Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах. Но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась соцсфера, промышленность, мы утратили оборонку. Мы развалили армию, довели страну до гражданской войны. И поставили страну на грань утраты суверенитета.

Много было вопросов и от интернет-блогеров. Одни интересовались у президента, а зачем нужен закон, запрещающий оскорблять власть. Путин поправлял, ни власть, а госимволы. Не могли не спросить главу государства и про закон о "суверенном интернете", принятый совсем недавно.

— Блогеры и пользователи в Сети не понимают, зачем все это делается. Можете честно ответить, зачем приняли этот закон?

— Речь совсем не идет о каких-то ограничениях в интернете. Вот мы уже вспоминали китайскую компанию Huawei. США приняли решение и ограничили ее деятельность. Ведь большинство серверов находятся за границей. И если предположить, что эти серверы будут отключаться, то мы в любом случае должны обеспечить работу российского сегмента интернета. Вот на что направлен этот закон.

Жители Дагестана попросили президента приравнять ополченцев, защищавших республику от боевиков в 99-м, к ветеранам боевых действий. Президент согласился, отдав поручение правительству в прямом эфире. Следом звучат вопросы и про нынешнюю обороноспособность страны, и про военные расходы, которые многие считают слишком большими.

— Мы, наверное, единственная великая военная держава, это так и есть, которая сокращает военные расходы. Но, что любопытно и чем мы должны гордиться, несмотря на эти достаточно скромные военные расходы, мы обеспечиваем не только военный и ядерный паритет, но оказываемся еще на два-три шага впереди наших конкурентов. Потому что ни у одной страны мира нет такого современного технологичного оружия, как наше. Я имею ввиду нашу гиперзвуковую ракетную технику.

Ну, а в конце президента, традиционно, спросили про личное.

— Уважаемый, Владимир Владимирович, вам иногда бывает стыдно и за что?

— Конечно, да, как любому, надеюсь, человеку нормальному. Я вот как-то публично уже воспроизводил эту ситуацию, мне, честно говоря, даже сложно сейчас об этом говорить, но тем не менее. Это было в начале 2000-х годов. Я много передвигался, многое ездил. И куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Это была осень. Темно, слякоть, грязь и куда-то я передвигался к машине, и вдруг появилась женщина преклонного возраста. Что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени. Отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал. Отдал помощникам и ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно.

Ну а после этого Путин идет к журналистам. Среди прочего, президента спрашивают и про обманутых дольщиков.

— Мы ответственность переносим с плеч граждан на плечи финансовых организаций, подкрепляя эти финансовые организации страховочными механизмами из бюджета, в том числе и прежде всего - из федерального бюджета.

По итогам же этой "Прямой линии" Путин ответил на 81 вопрос. Но и те, которые не прозвучали в ходе этого прямого эфира, не пропадут бесследно. Все их структурируют и передадут президенту.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр", Москва.