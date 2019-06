В Сети появилась неизданная песня Фредди Меркьюри (видео)

Она была записана за пять лет до смерти музыканта

В интернете появилась ранее не изданная песня Фредди Меркьюри под названием Time Waits For No One.

Она была записана в 1986 году, за пять лет до смерти Меркьюри, для саундтрека к поставленному в 1986 году в Вест-Энде мюзиклу "Time", пишет РИА Новости.

Для новой версии этой композиции специально отреставрировали старые видео с музыкантом и пригласили клавишника Майка Морана, который играл на оригинальной записи, перезаписать фортепианную партию.