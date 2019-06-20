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В Сети появилась неизданная песня Фредди Меркьюри (видео)

19:13
  • четверг
  • 20 июня 2019

Она была записана за пять лет до смерти музыканта

В интернете появилась ранее не изданная песня Фредди Меркьюри под названием Time Waits For No One.
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Она была записана в 1986 году, за пять лет до смерти Меркьюри, для саундтрека к поставленному в 1986 году в Вест-Энде мюзиклу "Time", пишет РИА Новости.

Для новой версии этой композиции специально отреставрировали старые видео с музыкантом и пригласили клавишника Майка Морана, который играл на оригинальной записи, перезаписать фортепианную партию.

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