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КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады законным

19:17
  • четверг
  • 20 июня 2019

То же самое касается назначения внеочередных парламентских выборов

На Украине Конституционный суд признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады, а также о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

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В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного суда. Это решение обязательное, окончательное и обжалованию не подлежит, говорится на сайте суда.

Президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Также он назначил внеочередные выборы на 21 июля. Однако некоторые депутаты от "Народного фронта" и Радикальной партии обжаловали это решение в Конституционном суде.

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