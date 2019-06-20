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Депутата-коммуниста забросали бутылками в Грузии

19:51
  • четверг
  • 20 июня 2019

Радикалам не понравилось, что он сел в кресло премьера

Российским депутатам, которые приехали в Грузию на Межпарламентскую ассамблею православия (МАП), пришлось спешно покинуть здание парламента, которое захватили радикалы.

Накануне приезда депутата КПРФ Сергея Гаврилова в грузинских СМИ распространилась информация о том, что он якобы является участником войн в Абхазии и Приднестровье. Однако парламентарий эту информацию опроверг. 

Однако радикалов это не успокоило. Их также разозлил тот факт, что Гаврилов открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента.  Они потребовали от россиянина немедленно извинится за свой поступок и покинуть страну, пишет "Газета.Ru".

К зданию парламента приехала полиция. Российскую делегацию пришлось выводить под охраной. В Гаврилова прилетело несколько бутылок, пишет агентство "Новости-Грузия".

Оппозиционеров поддержали премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, назвав выступление Гаврилова жестом, который "вредит идее свободы Грузии", а также президент Саломе Зурабишвили. Она отметила, что Грузия не может иметь православного союза с Россией.

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