Депутата-коммуниста забросали бутылками в Грузии

Радикалам не понравилось, что он сел в кресло премьера

Российским депутатам, которые приехали в Грузию на Межпарламентскую ассамблею православия (МАП), пришлось спешно покинуть здание парламента, которое захватили радикалы.

Накануне приезда депутата КПРФ Сергея Гаврилова в грузинских СМИ распространилась информация о том, что он якобы является участником войн в Абхазии и Приднестровье. Однако парламентарий эту информацию опроверг.

Однако радикалов это не успокоило. Их также разозлил тот факт, что Гаврилов открыл мероприятие, сидя в кресле главы грузинского парламента. Они потребовали от россиянина немедленно извинится за свой поступок и покинуть страну, пишет "Газета.Ru".

К зданию парламента приехала полиция. Российскую делегацию пришлось выводить под охраной. В Гаврилова прилетело несколько бутылок, пишет агентство "Новости-Грузия".

Оппозиционеров поддержали премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, назвав выступление Гаврилова жестом, который "вредит идее свободы Грузии", а также президент Саломе Зурабишвили. Она отметила, что Грузия не может иметь православного союза с Россией.