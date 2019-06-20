"Вы скоро узнаете": Трамп что-то приготовил для Ирана в ответ на сбитый разведчик

Он назвал произошедшее ошибкой

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию со сбитым американским разведывательным беспилотником. По его словам, БПЛА не нарушал воздушных границ Ирана.

Журналисты спросили его о возможности удара по Исламской Республике в ответ на агрессию. "Вы скоро узнаете", - ответил он.

По его словам, тот факт, что американский беспилотник не нарушал воздушных границ Ирана, задокументирован, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что Иран совершил "большую ошибку".

Между тем, Трамп не исключил, что иранские военные могли сбить американский беспилотник несанкционированно или по ошибке. "Мне тяжело поверить, что это был преднамеренный [акт]. Мне кажется, это мог [сделать] кто-то по собственной воле и глупости", - приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что на юге Ирана сбит разведывательный беспилотник США. Аппарат Global Hawk был атакован после того, как якобы нарушил воздушное пространство Исламской республики. Поначалу командование США данную информацию опровергло.

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Видео с фотографиями сбитого Ираном разведчика США