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Венедиктов попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы

19:56
  • четверг
  • 20 июня 2019

Он обратился к главе ГУВД по столице

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, а также главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов обратился к начальнику ГУ МВД по столице Олегу Баранову. Он попросил рассмотреть вопрос обеспечения безопасной работы сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму, передает ТВЦ.RU.

"В ряде интернет-каналов распространяется информация о провокациях и иногда нападениях на пункты сбора подписей для выдвижения в кандидаты в депутаты Московской городской думы. В целях оперативного реагирования на подобные случаи, прошу вас рассмотреть возможность обеспечить безопасность органами правопорядка в местах сбора подписей за выдвижение кандидатов в депутаты в Московскую городскую думу", - отметил он.

Выборы в столичный парламент состоятся в Единый день голосования - 8 сентября 2019 года.

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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
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