Венедиктов попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы

Он обратился к главе ГУВД по столице

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы, а также главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов обратился к начальнику ГУ МВД по столице Олегу Баранову. Он попросил рассмотреть вопрос обеспечения безопасной работы сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму, передает ТВЦ.RU.

"В ряде интернет-каналов распространяется информация о провокациях и иногда нападениях на пункты сбора подписей для выдвижения в кандидаты в депутаты Московской городской думы. В целях оперативного реагирования на подобные случаи, прошу вас рассмотреть возможность обеспечить безопасность органами правопорядка в местах сбора подписей за выдвижение кандидатов в депутаты в Московскую городскую думу", - отметил он.

Выборы в столичный парламент состоятся в Единый день голосования - 8 сентября 2019 года.