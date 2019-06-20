Уральцы просят переименовать деревню в Путино, чтобы жить достойно

Местные жители 11 лет ждут газа

Жители деревни Кораблево в Челябинской области направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить им переименовать поселение в Путино.

По их мнению, этот шаг поможет добиться газификации деревни, которую жильцы ждут уже 11 лет. Все просьбы спасти население Кораблево от холода глава района игнорирует и даже однажды назвал местных жителей "неперспективными и неполноценными", пишет агентство URA.RU.

В письме, которое несчастные кораблевцы отправили Путину говорится, что переименование "сделает деревню и ее жителей полноценными гражданами России, достойными тепла, чистой воды и достойной жизни".