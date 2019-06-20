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Пришедший в суд с иконами Бойко-Великий загремел в СИЗО

21:01
  • четверг
  • 20 июня 2019

Его подозревают в многомиллионной расстрате

Суд арестовал на два месяца предпринимателя и основателя агрохолдинга "Русское Молоко" Василия Бойко-Великого.

На суд бизнесмен пришел с иконами. Защита заявила, что намерена обжаловать приговор, пишет "Газета.Ru".

Бойко-Великого обвинили в растрате 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов в банке "Кредитный экспресс", пишет агентство URA.RU. Следствие считает, что предприниматель вместе с сообщниками составлял подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищал деньги клиентов с депозитных счетов.

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