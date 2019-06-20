Трамп забеспокоился из-за приехавшего в КНДР Си Цзиньпина

О чем говорили лидеры КНР и Северной Кореи

Китай и КНДР договорились о сотрудничестве ради процветания отношений. Такое заявление сделали лидеры двух государств по итогам переговоров в Пхеньяне. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл туда утром, 20 июня. Это его первый визит в статусе главы государства в Северную Корею. Поездка приурочена к 70-й годовщине установления дипотношений между двумя странами.

Си Цзиньпина в КНДР встречают более чем торжественно. В аэропорту - тысячи человек. Приветствуют высокого гостя громко и ярко, как умеют, пожалуй, только здесь. У трапа ожидает лично Ким Чен Ын с супругой. Дети дарят цветы. Такие почести понятны. Это первый государственный визит товарища Си на посту главы КНР в Северную Корею, сообщает "ТВ Центр".

Орудийные залпы. Дальше - гимны двух стран в исполнении военного оркестра. И смотр роты почетного караула Корейской народной армии.

Кортеж из 21 мотоцикла сопровождает глав государств к Кымсусанскому мемориальному дворцу. Си Цзиньпин и Ким Чен Ын едут в кабриолете стоя. Вдоль дороги, кажется, собрался весь Пхеньян. Люди кричат, машут руками. Некоторые едва из окон домов не вываливаются.

Детали встречи держат в секрете. Журналисты довольствуются лишь протокольной съемкой и короткими сообщениями агентств. Известно, что лидеры КНР и КНДР согласились сотрудничать ради "светлого будущего". Обсудили развитие диалога Коммунистической партии Китая и Трудовой партии Кореи. Заявили о необходимости укрепить практическое сотрудничество, в том числе, и в сфере экономики. Затронули также тему переговоров Пхеньяна с Вашингтоном. Си Цзиньпин подтвердил свое намерение участвовать в денуклеаризации полуострова. При этом интересы КНДР, по мнению китайского лидера, тоже нужно учитывать.

"Китайская сторона готова оказать помощь в решении вопросов закономерной обеспокоенности КНДР за свою безопасность и развитие", - сказал Си Цзиньпин.

"КНДР готова проявить терпение, но вместе с тем, северокорейская сторона надеется, что соответствующие стороны будут идти ей навстречу, искать варианты решения, которые бы учитывали закономерные обеспокоенности всех сторон", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Этот визит хоть и приурочен к 70-й годовщине установления дипотношений между Северной Кореей и Китаем, но значение имеет отнюдь не только символическое. В 2017 году Пекин, лавируя между своими интересами в Пхеньяне и в Вашингтоне, ввел санкции против КНДР, урезав товарооборот, убрав зону свободной торговли и ужесточив пропускной контроль на границе. Сейчас же и сам оказался под ограничениями - американскими. Демонстративная реанимация экономических связей с Северной Кореей – серьезный аргумент в диалоге с США. Совсем скоро товарищ Си встретится с Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Осаке.

Американский президент, к слову, едва прознав о поездке китайского коллеги в Пхеньян, тут же позвонил ему и объявил о "расширенных переговорах". Китайские СМИ единодушны: это прямое свидетельство обеспокоенности Белого дома. Глава США явно не хочет остаться в стороне и потерять контроль над ситуацией.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".