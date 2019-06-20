Егор Крид, салют и дискотека: как проходит "Московский выпускной"

​Выпускники собираются танцевать до самого утра

В России началась пора выпускных вечеров, которые проходят по завершении экзаменов. В этом году со школой прощаются 650 тысяч молодых людей. Рекордное количество выпускников в четверг празднует и в Москве. Большинство из них пришли в парк имени Горького, который в последние годы стал крупнейшей площадкой гуляний.

Выпускной бал под открытым небом в парке Горького уже начался. Шаг во взрослую жизнь делают более 55 тысяч московских школьников. Многие признаются, что это для них самый долгожданный день в жизни. По этому случаю, перед входом в парк Горького расстелили красную ковровую дорожку. Впрочем, по лоску и блеску выпускники не уступают звездам кинофестивалей. Ребята проходят, фотографируются, сообщает "ТВ Центр".

А дальше они попадают в захватывающий мир иллюзий. Так, чуть позже фонтанная площадь превратится в огромный танцпол. Остальная территория разделена на несколько тематических площадок. И среди них: кинотеатры на свежем воздухе, юмористические интерактивные шоу, даже спортивные соревнования. Так, на одной из площадок можно заняться фитнесом. И еще много всего интересного.

Это уже седьмой по счету "Московский выпускной". И в этом году тема праздника: "Сочиняй мечты".

Что касается атмосферы, здесь она праздничная. Девушки хвастаются нарядами. И это платья различного кроя и фасона - от элегантных коктейльных до торжественных пышных. И девчонки рассказывают, что на поиски "того самого" платья уходили месяцы.

Красивые, счастливые - сегодня у них в распоряжении весь парк Горького. Поздравить главных виновников торжества приехали их кумиры. Федук, Егор Крид... Хедлайнеров этого вечера выбрали сами школьники, участвовавшие в голосовании на портале активный гражданин.

Ну, а праздник продолжается. Кульминацией вечера станет салют, а потом дискотека. Танцевать собираются до самого утра и встретить рассвета на набережной Москвы-реки.

Елена Макарова, "ТВ Центр".