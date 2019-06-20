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Егор Крид, салют и дискотека: как проходит "Московский выпускной"

22:33
  • четверг
  • 20 июня 2019

​Выпускники собираются танцевать до самого утра

В России началась пора выпускных вечеров, которые проходят по завершении экзаменов. В этом году со школой прощаются 650 тысяч молодых людей. Рекордное количество выпускников  в четверг празднует и в Москве. Большинство из них пришли в парк имени Горького, который в последние годы стал крупнейшей площадкой гуляний.

Выпускной бал под открытым небом в парке Горького уже начался. Шаг во взрослую жизнь делают более 55 тысяч московских школьников. Многие признаются, что это для них самый долгожданный день в жизни. По этому случаю, перед входом в парк Горького расстелили красную ковровую дорожку. Впрочем, по лоску и блеску выпускники не уступают звездам кинофестивалей. Ребята проходят, фотографируются, сообщает "ТВ Центр".

А дальше они попадают в захватывающий мир иллюзий. Так, чуть позже фонтанная площадь превратится в огромный танцпол. Остальная территория разделена на несколько тематических площадок. И среди них: кинотеатры на свежем воздухе, юмористические интерактивные шоу, даже спортивные соревнования. Так, на одной из площадок можно заняться фитнесом. И еще много всего интересного.

Это уже седьмой по счету "Московский выпускной". И в этом году тема праздника: "Сочиняй мечты".

Что касается атмосферы, здесь она праздничная. Девушки хвастаются нарядами. И это платья различного кроя и фасона - от элегантных коктейльных до торжественных пышных. И девчонки рассказывают, что на поиски "того самого" платья уходили месяцы.

Красивые, счастливые - сегодня у них в распоряжении весь парк Горького. Поздравить главных виновников торжества приехали их кумиры. Федук, Егор Крид... Хедлайнеров этого вечера выбрали сами школьники, участвовавшие в голосовании на портале активный гражданин.

Ну, а праздник продолжается. Кульминацией вечера станет салют, а потом дискотека. Танцевать собираются до самого утра и встретить рассвета на набережной Москвы-реки.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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Выпускницы во время празднования школьного выпускного
Выпускницы во время празднования школьного выпускного
Выпускники российских школ на празднике выпускников "Московский выпускной"
Выпускники российских школ на празднике выпускников "Московский выпускной"
Выпускники российских школ на празднике выпускников "Московский выпускной"
Выпускники российских школ на празднике выпускников "Московский выпускной"
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