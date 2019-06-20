После скандала с российским депутатом начался штурм парламента Грузии

Митингующие требуют отставки председателя парламента

Грузинская оппозиция на фоне скандала с российским депутатом от КПРФ Сергеем Гавриловым приступила к штурму здания парламента.

Протестующие требуют отправить в отставку председателя парламента Ираклия Кобахидзе. На данный момент оппозиционеры пытаются прорвать полицейский кордон, стоящий у парадного входа, пишет ТАСС.

Глава парламента сейчас находится с официальным визитом в Баку и не намерен покидать свой пост, сообщает "Интерфакс".

Сергей Гаврилов приехал в Грузию в составе делегации на Межпарламентскую ассамблею православия (МАП). Грузинским радикалам не понравилось, что он якобы участвовал в войнах в Абхазии и Приднестровье, а также во время выступления занял кресло главы грузинского парламента, а грузинские власти это допустили.