Филарет отрекся от томоса: что сделают на Украине со взбунтовавшимся старцем

​Решение принято на поместном Соборе в Киеве

Раскол, который назревал в рядах самих украинских раскольников, стал реальностью. Часть сторонников новообразованной и не признанной Мировым православием новой церкви заявили о своём отделении, сообщает "ТВ Центр".

Решение принято в Киеве на поместном Соборе, который созвал один из лидеров раскольников - Филарет. Он объявил о восстановлении Киевского патриархата. И отрёкся от томоса об автокефалии, так как он предполагает прямое подчинение Константинополю.

В лагере сторонников второго раскольнического лидера Епифания конфликт всерьез не воспринимают, списывая действия Филарета на возраст. Взбунтовавшегося старца пригрозили отлучить теперь уже и от "новой церкви".

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