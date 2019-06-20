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ЕС продлил экономические санкции против России

21:53
  • четверг
  • 20 июня 2019

Причина в "недостаточном выполнении Минских соглашений"

Экономические санкции Евросоюза против России продлены на полгода. Такое решение приняли главы государств и правительств ЕС.

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"Санкции против России единогласно продлены еще на полгода из-за недостаточного выполнения Минских соглашений", - сообщил журналистам представитель Евросовета на полях проходящего саммита ЕС в Брюсселе.

Ранее 20 июня Совет Евросоюза принял решение о продлении санкций против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией на год. Это произошло во время "прямой линии" президента России Владимира Путина.

ЕС ввел санкции против России в 2014 году из-за ситуации на Украине. Под ограничительные меры попали ряд российских политиков, а также представителей бизнеса и различные компании. До этого Запад заявлял, что отменит рестрикции в случае выполнения Москвой минских соглашений, но Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.

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