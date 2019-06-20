Володин раскритиковал Грузию за нападение радикалов на российского депутата

О ситуации высказался и премьер-министр страны

Грузия, как страна-организатор, ответственна за проведение сессии Межпарламентской ассамблеи Православия, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Так он отреагировал на акцию грузинских радикалов в Тбилиси во время мероприятия.

"Действия руководства Грузии при проведении 20 июня сессии Межпарламентской ассамблеи православия противоречат нормам проведения международных мероприятий", - подчеркнул Володин.

По его словам, место проведения и организация сессии были заранее согласованы грузинской стороной. Володин напомнил, что Грузия ответственна и за проведение международного форума, а также за безопасность его участников, передает ТАСС.

Тем не менее, условия "были просто проигнорированы", считает председатель Госдумы. "Они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз", - отметил Володин.

По его словам, акция радикалов направлена и против представителей России, и против всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия. "Последовавшие после нападения на российскую делегацию заявления грузинских властей вызывают сомнения в их адекватности и способности быть ответственным международным партнером", - подчеркнул он.

О ситуации высказался и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. По его словам, оппозиция пытается дестабилизировать ситуацию в стране, передает РИА Новости. "В течение последних двух часов, за которыми мы наблюдаем, это насилие, это попытка того, чтобы агрессивная группа, "Национальное движение", вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране", - сказал он.

Ранее стало известно, что грузинская оппозиция приступила к штурму здания парламента. На данный момент известно, что полиция начала стрелять в воздух для разгона толпы. Также пришлось применить слезоточивый газ.

Протестующие требуют отправить в отставку председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Глава парламента сейчас находится с официальным визитом в Баку. Он не намерен покидать свой пост. А вот глава МВД страны Георгий Гахария отметил, что готов это сделать, если потребуется.

Ранее депутат от КПРФ Сергей Гаврилов приехал в Грузию в составе делегации на Межпарламентскую ассамблею православия (МАП). Но грузинским радикалам не понравилось, что он якобы участвовал в войнах в Абхазии и Приднестровье. Также во время выступления он занял кресло главы грузинского парламента, а грузинские власти это допустили. В итоге его забросали бутылками.

Поначалу оппозиционеров поддержал Бахтадзе, который назвал выступление Гаврилова жестом, который "вредит идее свободы Грузии". Президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что ее страна не может иметь православного союза с Россией.

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Видео штурма парламента Грузии