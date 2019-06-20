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По протестующим у парламента в Грузии открыли огонь

23:22
  • четверг
  • 20 июня 2019

Пострадал журналист

Грузинский спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим у здания парламента в Тбилиси. В результате, в частности, пострадал сотрудник местного Первого канала, сообщает РИА Новости.

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Ранее грузинская оппозиция приступила к штурму здания парламента. После этого полиция начала стрелять в воздух для разгона толпы. Также пришлось применить слезоточивый газ.

Протестующие потребовали отправить в отставку председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Он сейчас находится с официальным визитом в Баку, но не намерен покидать свой пост. С другой стороны, глава МВД страны Георгий Гахария отметил, что готов это сделать.

Протесты начались после инцидента с депутатом Госдумы России от КПРФ Сергеем Гавриловым. Он приехал в Грузию в составе делегации на Межпарламентскую ассамблею православия (МАП). Грузинским радикалам не понравилось, что он якобы участвовал в войнах в Абхазии и Приднестровье. Также во время выступления он занял кресло главы грузинского парламента, а грузинские власти это допустили. В итоге его забросали бутылками.

Видео штурма грузинского парламента

 

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