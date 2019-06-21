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"Много негатива и эмоций": эксперт оценил "Прямую линию" с Путиным

10:12
  • пятница
  • 21 июня 2019

Эксперт подробно прокомментировал традиционное общение президента с народом

В эфире программы "События 25-й час" обсудили итоги "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Константин Костин, глава Фонда развития гражданского общества.

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"Есть много форматов общения с гражданами в других странах. "Прямая линия" – это уникальный формат. Мне кажется, очень мало в мире осталось лидеров, которые способны в течение многих часов отвечать на самые разные вопросы, работать в таком режиме. Ведь на "линии" было и много негатива, и разных эмоций", - оценил эксперт. Он посоветовал главам регионов проводить аналогичные "линии" с россиянами.

Полный комментарий смотрите в видео:

Накануне прошла традиционная, уже 17-я ежегодная "Прямая линия" Путина с гражданами страны. За время эфира - 4 часа 16 минут - глава государства ответил на 81 вопрос. 

Видео: "Прямая линия" с Владимиром Путиным. Главное

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