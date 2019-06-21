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Путин дал совет выпускникам

08:38
  • пятница
  • 21 июня 2019

Президент поздравил их с окончанием школы и началом взрослой жизни

650 тысяч школьников вступили во взрослую жизнь. В России торжественно прошли выпускные вечера. Рекордное количество учащихся - 55 тысяч - получили аттестаты в Москве, передает "ТВ Центр".

Центром массовых гуляний стал парк  Горького.  Перед входом  - красная ковровая дорожка, фонтанная площадь превратилась в огромный танцпол. В парке также работали несколько тематических площадок. Кинотеатры на свежем воздухе, юмористические шоу, спортивные состязания. Кульминацией вечера стал грандиозный салют. С окончанием школы и началом взрослой жизни выпускников поздравил Владимир Путин. Президент пожелал им удачи, настойчивости и трудолюбия в достижении заветных целей.

"Дорогие выпускники! Впереди у вас много забот. Главное - определиться с профессией, поступить в то учебное заведение, которое выбрали. И стать отличным, грамотным, востребованным специалистом. Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе. Только тогда полностью реализуются ваши лучшие качества, дарования и способности. Вы сможете принимать серьёзные решения, вносить свой вклад в развитие России, стать настоящими гражданами своей страны, ответственными за её будущее. Гордитесь нашей великой Родиной - и она обязательно будет гордиться вами, вашими достижениями, передовыми знаниями, смелыми открытиями. Той молодой энергией, которая, убеждён, позволит вашему поколению вывести Россию на новые победные рубежи. Дерзайте, верьте в себя, дорогие наши выпускники. Пусть вам всегда сопутствует удача. А настойчивость и трудолюбие помогут осуществить самые заветные мечты, честно трудиться на благо Отечества. От всей души желаю вам успехов. В добрый час!" – сказал Путин.

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