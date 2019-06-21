ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Видео ожесточенных боев в Тбилиси после скандала с Россией

08:25
  • пятница
  • 21 июня 2019

Грузинская оппозиция громит столицу, требуя отставки главы МВД и председателя парламента

Десятки человек пострадали в Тбилиси во время беспорядков у стен парламента. Вечером у здания собрались тысячи сторонников оппозиции, которые поддержали радикальных грузинских депутатов, недовольных участием российской делегации в 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

По протестующим у парламента в Грузии открыли огонь
Володин раскритиковал Грузию за нападение радикалов на российского депутата

Ближе к полуночи они попытались прорваться в здание. Также сообщается, что был разгромлен офис правящей партии. Спецназ отстреливался резиновыми пулями, одна из них попала в оператора грузинского телеканала, в результате чего он потерял глаз. Пострадали ещё несколько журналистов. Для разгона демонстрантов применили водометы, акустические пушки и слезоточивый газ. Главным требованием митингующих была отставка главы МВД и председателя парламента, передает "ТВ Центр".

На место событий в разгар протестов приехал премьер-министр Грузии. Мамука Бахтадзе возложил ответственность за беспорядки на оппозицию, обвинив партию "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили, в попытке дестабилизировать обстановку в стране.

"Это насилие, это попытка агрессивной группы из "Национального движения" вывести Грузию из тех правовых  рамок, которые были созданы в этой стране. В данном случае мы имеем дело с очень узким политическим интересом, попыткой, которая не укладывается ни в какие рамки. В Грузии любая группа людей имеет право выразить справедливый протест и искренний протест. Насилие - неприемлемо и будет иметь адекватный ответ", - заявил Бахтадзе.

По данным информагентств, полиция освободила площадь в центре, но отдельные столкновения продолжались в других районах до утра. Недовольство грузинских депутатов вызвало то, что открытие заседания с участием представителей 25 стран было возложено на депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Наша делегация в итоге была вынуждена покинуть страну. В Министерстве иностранных дел России выразили возмущение срывом заседания.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Беспорядки в Грузии
Беспорядки в Грузии
Беспорядки в Грузии
Беспорядки в Грузии
Беспорядки в Грузии
Беспорядки в Грузии
Беспорядки в Грузии
Беспорядки в Грузии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.