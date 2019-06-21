Видео ожесточенных боев в Тбилиси после скандала с Россией

Грузинская оппозиция громит столицу, требуя отставки главы МВД и председателя парламента

Десятки человек пострадали в Тбилиси во время беспорядков у стен парламента. Вечером у здания собрались тысячи сторонников оппозиции, которые поддержали радикальных грузинских депутатов, недовольных участием российской делегации в 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Ближе к полуночи они попытались прорваться в здание. Также сообщается, что был разгромлен офис правящей партии. Спецназ отстреливался резиновыми пулями, одна из них попала в оператора грузинского телеканала, в результате чего он потерял глаз. Пострадали ещё несколько журналистов. Для разгона демонстрантов применили водометы, акустические пушки и слезоточивый газ. Главным требованием митингующих была отставка главы МВД и председателя парламента, передает "ТВ Центр".

На место событий в разгар протестов приехал премьер-министр Грузии. Мамука Бахтадзе возложил ответственность за беспорядки на оппозицию, обвинив партию "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили, в попытке дестабилизировать обстановку в стране.

"Это насилие, это попытка агрессивной группы из "Национального движения" вывести Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы в этой стране. В данном случае мы имеем дело с очень узким политическим интересом, попыткой, которая не укладывается ни в какие рамки. В Грузии любая группа людей имеет право выразить справедливый протест и искренний протест. Насилие - неприемлемо и будет иметь адекватный ответ", - заявил Бахтадзе.

По данным информагентств, полиция освободила площадь в центре, но отдельные столкновения продолжались в других районах до утра. Недовольство грузинских депутатов вызвало то, что открытие заседания с участием представителей 25 стран было возложено на депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Наша делегация в итоге была вынуждена покинуть страну. В Министерстве иностранных дел России выразили возмущение срывом заседания.

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