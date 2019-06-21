Эффект "Прямой линии": какие проблемы россиян решили после общения с Путиным

Региональные власти отреагировали на обращения жителей, озвученные во время эфира с президентом

В российских регионах разбираются с проблемами, которые были озвучены во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным, передает "ТВ Центр". Так, в Забайкалье сообщили, что предоставят жилье Ларисе Лясоцкой из Читы, которая вместе со своим ребенком-инвалидом с 2017 года не может получить квартиру, положенную ей вне очереди.

А в Тюменской области Следственный комитет начал проверку по жалобе жительницы села, рассказавшей об отсутствии в населенном пункте водопровода. В Смоленской выясняют, обоснованно ли взимают с жителей плату за вывоз мусора. Во время "Прямой линии" на тему обращения с бытовыми отходами поступало много вопросов. Владимир Путин подчеркнул - каждый случай зафиксированного нарушения рассмотрят и проверят. В стране уже запущена долгосрочная программа по строительству двухсот комплексов по переработке. Общий объём финансирования этих проектов - более 30 миллиардов рублей.

"Полигоны скапливались десятилетиями еще с советских времен. Усугубляется это еще и тем, что у нас общество превратилось все-таки в значительной степени в общество потребления. Даже несмотря на то, что доходы в предыдущие годы упали реальные, сейчас восстанавливаются, но тем не менее, в целом у нас общество потребления. Новые упаковки появились - кроме бумаги упаковочной или картона, много пластика сейчас применяется. В Тихом океане целые острова величиной со среднюю европейскую страну образовались. И там эффект линзы работает таким образом, что влияет на климат на всей планете. Для нас это огромная проблема. Растут тарифы. Я вот смотрел, как вы заметили, вчера вопросы к сегодняшней "линии" - много вопросов, связанных с ростом тарифов. Но отчасти, может быть, это неизбежно, потому что нужно иметь первичные деньги, чтобы начать систему работы. Но люди должны видеть результат. Это не тот случай, когда нужно оттягивать на 20 лет", - сказал Путин.

Видео: Путин ответил на вопросы россиян. Главное

Многие вопросы решались уже во время "Прямой линии". Саратовский губернатор заявил, что держит на контроле ситуацию с лекарствами для льготников. Люди, месяцами не могут получить необходимые им препараты по бесплатному рецепту. И проблема остро стоит не только в этом регионе. А зачастую тормозит решение неумелая организация работы.

"Склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают. Почему? Потому что в распределительной сети просто нет этой информации, что на складах делается. Нужно наладить информационную работу. Часть жизненно важных препаратов закупается в регионах. Но только в семи из них по полному списку. Во всех остальных список этих жизненно важных лекарств сокращается, просто не закупается. Здесь, наверно, много причин. Но руководители регионов - я хотел бы сказать это особо - должны понимать, в чем и где находятся приоритеты. Одно дело - строить что-то. Может быть, и важные вещи строить. И дать строителям на этом заработать и рабочие места создать и так далее. Но другое дело совершенно - когда речь идет о здоровье и жизни людей. Это безусловный приоритет, об этом нужно подумать", - заявил глава государства.

Большой блок программы был посвящён вопросам демографии. Обсуждались проблемы в многодетных семьях. Владимир Путин напомнил, что в России ввели новую меру поддержки граждан, у которых появились первый или второй ребёнок. Семьям, где есть дети - от полутора до трёх лет - будут выплачивать пособие в размере прожиточного минимума.

В общей сложности за время эфира - 4 часа 8 минут - Владимир Путин ответил на 81 вопрос. На связи находились главы регионов и ведомств, которым президент переадресовал ряд обращений. По итогам "Прямой линии" также будут подготовлены поручения правительству и чиновникам на местах. Общее число обращений, поступивших Владимиру Путину, превысило 2 миллиона 600 тысяч.

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