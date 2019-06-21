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В Сирии наладили производство телевизоров

09:10
  • пятница
  • 21 июня 2019

Переживший войну завод возобновил работу в Дамаске

В Сирии после масштабных реконструкций открываются крупные производственные предприятия. Так, в Дамаске возобновил работу государственный завод, выпускающий телевизионную технику.

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Фабрика основана более полувека назад, но из-за боевых действий последние несколько лет не функционировала. В здание попало около 400 снарядов. Теперь на предприятии вновь появляются рабочие места. На заводе уже трудятся около 300 человек. В планах компании выйти на довоенные показатели. Достичь необходимых результатов помогут и филиалы, которые также открылись в нескольких городах арабской республики, передает "ТВ Центр".

"Во время войны я осталась без работы. То, что фабрика снова открылась, для меня очень важно. Я не привыкла сидеть дома. К тому же семье нужны деньги. Мы в семье все работаем - и муж, и четверо детей", - сказала сотрудница завода Бушра Аль-Шатыр.

Видео: в Дамаске возобновил работу Музей науки

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