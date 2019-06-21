Во время учений НАТО в Румынии произошел казус

Охваченные ужасом местные жители в панике бежали от американских военных

Один из этапов военных учений НАТО в Румынии завершился уничтожением сельхозугодий. Неожиданный казус произошёл накануне, когда служащие американских войск на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию, не предназначенную для манёвров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Охваченные ужасом фермеры просили военных остановиться, кричали, махали руками и пытались догнать боевые машины, но бравые солдаты их игнорировали и продолжали безжалостно уничтожать посевы. Кроме того, военные открыли предупредительный огонь из стрелкового оружия, после чего люди в панике бежали с поля.

Между тем, в Министерстве обороны США пообещали покрыть ущерб от действий своих военнослужащих после расследования всех обстоятельств инцидента.

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