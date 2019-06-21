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Во время учений НАТО в Румынии произошел казус

09:19
  • пятница
  • 21 июня 2019

Охваченные ужасом местные жители в панике бежали от американских военных

Один из этапов военных учений НАТО в Румынии завершился уничтожением сельхозугодий. Неожиданный казус произошёл накануне, когда служащие американских войск на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию, не предназначенную для манёвров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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Охваченные ужасом фермеры просили военных остановиться, кричали, махали руками и пытались догнать боевые машины, но бравые солдаты их игнорировали и продолжали безжалостно уничтожать посевы. Кроме того, военные открыли предупредительный огонь из стрелкового оружия, после чего люди в панике бежали с поля.

Между тем, в Министерстве обороны США пообещали покрыть ущерб от действий своих военнослужащих после расследования всех обстоятельств инцидента.

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