Рейтинг смерти: самые опасные виды рака в России

Опухоль поджелудочной - враг номер один

В Минздраве сообщили, что в 2018 году показатель смертности от онкологических заболеваний, то есть частота смертей среди всех пациентов в России, составил 6%. Чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы - 39,9%.

В тройку лидеров среди самых смертоносных видов онкологии попали рак печени и внутрипеченочных протоков (38,4%), а также рак пищевода (29,9%).

Высокий показатель летальности отмечается при раке в трахее, бронхах и легких (21,9%). Чуть реже умирают от рака глотки (17,3%).

Самые высокие шансы на выздоровление, как пишет RT, есть у людей, страдающих раком кожи (0,4%), щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%).

По данным Минздрава, в прошлом году 3,7 миллиона россиян стояли на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями.