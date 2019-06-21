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Рейтинг смерти: самые опасные виды рака в России

08:33
  • пятница
  • 21 июня 2019

Опухоль поджелудочной - враг номер один

В Минздраве сообщили, что в 2018 году показатель смертности от онкологических заболеваний, то есть частота смертей среди всех пациентов в России, составил 6%. Чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы - 39,9%.
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В тройку лидеров среди самых смертоносных видов онкологии попали рак печени и внутрипеченочных протоков (38,4%), а также рак пищевода (29,9%). 

Высокий показатель летальности отмечается при раке в трахее, бронхах и легких (21,9%). Чуть реже умирают от рака глотки (17,3%).

Самые высокие шансы на выздоровление, как пишет RT, есть у людей, страдающих раком кожи (0,4%), щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%).

По данным Минздрава, в прошлом году 3,7 миллиона россиян стояли на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями.

 

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