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Кожевникова вмешалась в скандал Шепелева с семьей Фриске

09:01
  • пятница
  • 21 июня 2019

Актриса публично высказала свое мнение

Мария Кожевникова прокомментировала обращение Дмитрия Шепелева к поклонникам, которое телеведущий записал после выступления семьи Жанны Фриске в нескольких ТВ-шоу. Актриса назвала поведение молодого отца недостойным.
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"Не получается у Дмитрия отшутиться", - категорично заявила Мария в комментариях под постом Дмитрия в Instagram.

По мнению Кожевниковой, Шепелев ставит свои интересы на первое место, а желания Платона - на самое последнее. "Не буду писать гневных комментариев и желать всех проклятий, нет, но для меня это не мужчина и тем более не любящий отец", - заявила знаменитость.

Мария пристыдила телеведущего, отметив, что, препятствуя общению родителей Жанны с внуком, Дмитрий "пробивает человеческое дно". Кожевникова отметила, что она просто не может понять, как можно лишить ребенка, который воспитывался без матери, еще и родных бабушки, дедушки, тети и крестной мамы.

Напомним, в четвертую годовщину смерти Жанны Фриске на ТВ вышло несколько шоу, в которых родные и близкие певицы пожаловались на Дмитрия Шепелева. После этого фанаты семьи артистки устроили телеведущему травлю в соцсети. В ответ шоумен записал видеообращение, в котором высмеял хейтеров.

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