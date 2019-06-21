"Родовое проклятье": Алибасова назвали жертвой магов после смерти тещи

Несчастья продолжают сыпаться на голову продюсера

В семье музыкального продюсера Бари Алибасова произошло новое несчастье: умерла его теща. Черную полосу в жизни основателя группы "На-На" объяснили стечением мистических обстоятельств.

Бари Алибасов-младший сообщил, что пару дней назад скончалась его бабушка. Как пишет URA.RU, женщина якобы так сильно переживала за продюсера, едва не умершего от ожога желудка, что ее состояние резко ухудшилось. Пока Алибасов-младший хоронил бабушку, его отец отрекся от сына и поскандалил со своим диетологом Марият Мухиной.

Алена Полынь, которую называют потомственной ведьмой, рассказала "Вечерней Москве", что все несчастья в жизни Бари Алибасова случаются из-за его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной, за которой "тянется негативный шлейф". "Она вдова, причем черная вдова. Она "сжирает", сживает со свету всех своих мужчин. Это энергетически тяжелый человек. Плюс ко всему у нее сильное родовое проклятье", - заявила Полынь.

Астролог Илья Першин, в свою очередь, предположил, что на Алибасова могли наложить проклятие: "В шоу-бизнесе часто обращаются к различным медиумам и магам, чтобы навести проклятие или запустить энергетический негатив".

Напомним, Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он выпил жидкость для очистки труб, спутав ее с соком. Он несколько дней находился в искусственной коме, по выходе из которой, по словам сына, вел себя как ребенок. 17 июня продюсера неожиданно выписали из больницы. Алибасов-младший планировал увезти его в Казахстан на реабилитацию, однако 72-летний продюсер выгнал его из семьи и лишил наследства. Скептически настроенные люди считают, что всю эту историю срежиссировали пиарщики Алибасова перед гастролями "На-На".

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