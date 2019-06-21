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Трамп в последний момент передумал бомбить Иран

10:16
  • пятница
  • 21 июня 2019

Президент США сменил гнев на милость, когда самолеты уже были подняты в воздух

Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом после того, как в том районе был сбит беспилотник ВМС США, передает "ТВ Центр".

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Как отмечается в заявлении ведомства, ближайший гражданский самолет находился от места инцидента всего в 72 километрах. При этом, утверждает The New York Times, в четверг Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану ракетными установкам, но затем передумал, предположив, что Тегеран сбил американский беспилотник по ошибке. Как пишут СМИ, президент сменил решение, когда самолеты уже были в воздухе.

Командование ВС США, между тем, настаивает, что дрон в момент атаки находился в международных водах, а значит он не нарушал воздушное пространство Ирана. Тегеран предоставил другие данные и заявил, что и впредь будет защищать свою территорию.

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