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Стало известно о подготовке Зеленского к встрече с Путиным

09:27
  • пятница
  • 21 июня 2019

Начинающий политик формулирует предложения

Депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский сообщил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. 

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"Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения", - сказал Поплавский в эфире канала "112 Украина". 

По мнению депутата, на встрече с Путиным украинский президент обязательно сделает заявление о том, что Крым и Донбасс принадлежат Украине. Зеленский постарается решить вопрос о прекращении огня на Донбассе "на политико-правовых и дипломатических основаниях", рассказал он. 

Москва и Киев не сообщали о контактах двух президентов с момента победы Зеленского на выборах на Украине. По словам Путина, он не отказывается от встречи с украинским коллегой, но пока не получал таких предложений со стороны Киева. Во время "Прямой линии" 20 июня российский лидер назвал Зеленского талантливым человеком. "Помню его выступления в КВН, но то, что происходит сейчас на Украине - не смешно", - заявил глава России. 

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