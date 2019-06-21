Умирающую от рака Яковлеву умоляют не уходить со сцены

Актриса стала примером стойкости и мужества

Поклонники и коллеги восхищаются стойкостью актрисы Александры Яковлевой, которая продолжает выходить на сцену, несмотря на онкологическое заболевание.

По прогнозу врачей, звезде "Чародеев" осталось жить около трех месяцев. Несмотря на свое состояние, актриса выходит на сцену, чтобы заработать денег на лечение. На днях Яковлева расплакалась, когда увидела полный зал на своем выступлении в Пушкине. Зрители аплодировали ей стоя. В соцсетях артистке желают выздоровления, признаются в любви и умоляют не уходить со сцены.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян сказал ТВЦ.RU, что актеры живы до тех пор, пока они остаются востребованными. "Актеры живут на сцене и мечтают на ней умереть. Надеюсь, что у Александры Яковлевой еще будет очень много "прощальных спектаклей" и здоровье ей позволит отыграть еще немало "бенефисов", причем по всей стране. Конечно, онкология в тяжелой стадии - это непросто. Конечно, каждый ее выход на сцену - это преодоление и подвиг. Но ее желание зарабатывать на лечение работой, игрой в спектаклях - это поступок настоящего Артиста", - уверен Манукян.

Народный артист России Валентин Гафт выразил свое восхищение перед коллегой, у которой хватает сил работать и преодолевать себя. "Я верю, что она победит в борьбе с этой отвратительной болезнью. Все в жизни бывает. Она такая мощная, такая сильная, что вполне возможно, все будет хорошо. Я хотел бы, чтобы это было именно так", - сказал Гафт "Взгляду", тем самым поддержав зрителей, призывающих актрису продолжать выступать.

Актер Анатолий Васильев считает, что Александре Яковлевой нужно перечислить деньги на лечение, хоть она и отказывается от материальной помощи. По его мнению, Яковлева не нуждается в словах сочувствия. "Слова говорить иным людям и не нужно, потому что все уже понятно. Тут надо как-то исподволь, не впрямую это делать. Это плохо, это не надо человеку в таком положении, надо его отвлекать вообще другими делами", - цитирует Васильева "Царьград".

Ранее Александра Яковлева, которая уже два года борется с онкологическим заболеванием, рассказала, что за время болезни ее предали два близких человека. За последние годы актриса похудела на 20 килограммов. Она пьет сильные лекарства, чтобы убить раковые клетки.

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