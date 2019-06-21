Собянин попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы

Мэр поддержал просьбу Венедиктова

Сергей Собянин обсудил с начальником главного управления МВД России по столице Олегом Барановым вопросы обеспечения безопасной работы сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму. Об этом мэр Москвы написал в своем микроблоге в Twitter.

"Поддерживаю просьбу Алексея Алексеевича (Венедиктова. - Прим.Ред.). Переговорил с начальником ГУВД, чтобы обеспечили безопасность и спокойную работу сборщиков подписей", - рассказал Собянин.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов обратился к начальнику столичной полиции Олегу Баранову с просьбой рассмотреть вопрос обеспечения безопасной работы сборщиков подписей на выборы в Мосгордуму.

"В ряде интернет-каналов распространяется информация о провокациях и иногда нападениях на пункты сбора подписей для выдвижения в кандидаты в депутаты Московской городской думы", - пояснил свою просьбу главред "Эха Москвы" в Telegram-канале.

Напомним, выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Кандидаты могут подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля.