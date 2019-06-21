Шепелев рассказал, почему прячет сына от Фриске

Телеведущий записал видеообращение

Дмитрий Шепелев скрывает лицо сына от Жанны Фриске Платона. Мальчику уже шесть лет, но в официальном Instagram его отца невозможно найти фото, на котором малыша было бы видно полностью. Мальчик всегда снят либо со спины, либо в профиль.

У телеведущего часто спрашивают, почему он не показывает Платона. Шепелев наконец-таки решил ответить всем, кого мучил этот вопрос. Дмитрий записал видеообращение.

"Последнее время часто спрашивают, почему я не публикую фотографии с сыном. Отвечу. Во-первых, вспоминаю себя, у меня лично опыт был плохой. Меня начали узнавать, когда мне было примерно 16. Я когда слышал шепот за спиной, девичье "хи-хи", "подпишите для жены" обмирал, холодел, не знал, где скрыться. Я точно не справлялся, мне было плохо от этого. Откровенно говорю - мне и сейчас не по себе, когда узнают. Сцена моя работа, но точно не моя жизнь", - начал он.

Шепелев осознает, что и Платон может стать публичным человеком, но пока старается оградить мальчика от излишнего внимания посторонних. "Сына может ждать большая сцена консерватории, он очень музыкально одаренный мальчик. Или поле Лиги Чемпионов, он играет в футбол - и тогда его, конечно же, узнают, у него всё для этого есть. А может, его ждет научная лаборатория, в которой слава вообще не имеет значения. Поэтому, когда он станет старше, пусть решит сам нужно ему это внимание или нет. А пока я за него отвечаю, хочу чтобы он жил спокойно. Такой простой ответ", - заявил телеведуший.

Напомним, сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске родился 7 апреля 2013 года. Когда малышу было два года, его мать скончалась. Сейчас Платона воспитывает отец, который запрещает родственникам Фриске видеться с мальчиком.