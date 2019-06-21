"Главное - семья": признание Кабаевой взволновало россиян

Она назвала свой источник силы

Интернет-пользователи обсуждают архивное видео, на котором олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказывает про ценности жизни.

В феврале 2003 года 20-летняя спортсменка ответила на вопросы журналиста перед съемками программы "Большое плавание". Лучезарно улыбаясь, Кабаева поведала о личной жизни и работе: "Самое главное для меня в жизни, скорее всего, семья. Моя сила - в моих родителях и художественной гимнастике, которой я живу, которая обеспечила мне жизнь сейчас".

Спортсменка призналась на видео, что порой ей хотелось бросить спорт, но тогда она вспоминала о проделанной работе и продолжала двигаться дальше. Еще она сказала, что ей нравится получать подарки и комплименты от поклонников, а также "быть одной-единственной в мире".

Фанаты пришли в восторг от этого видео. "Какая милая и красивая!", "Просто необыкновенная", "Редкое сочетание ума и непосредственности!" - написали интернет-пользователи.

Напомним, что 36-летняя Кабаева завершила спортивную карьеру. Она является председателем совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" и возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".