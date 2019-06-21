Украину лихорадит спустя месяц после прихода Зеленского к власти

Что обещал и что сделал "слуга народа"

Власти США одобрили помощь Украине почти на 700 миллионов долларов. 250 из них - с формулировкой "на обеспечение безопасности" и "поставку летального оружия оборонного характера". В Киеве готовятся к выборам в Раду. Документы для участия уже подала партия Владимира Зеленского. Соперников у президента Украины будет немало. Обо всём по порядку - Дмитрий Гусев.

Прошёл месяц с момента вступления на должность Владимира Зеленского. Украинские СМИ констатируют, что новый президент всем своим видом пытается показать, что он ближе к народу как ни один глава государства до него. И пока волна популярности не стихла, распустил Раду и объявил новые парламентские выборы, чтобы протащить туда свою партию. Конституционный суд Украины подтвердил законность этого решения. Арсений Яценюк, который сам был одним из руководителем вооруженного переворота, что само по себе совсем незаконно, назвал решение Конституционного суда нарушением Конституции, но в предвыборную гонку все-таки ввязался.

"Что станет через год, когда у нового парламента рейтинг будет недалекий от рейтинга сегодняшнего парламента? Нарушить Конституцию и его распустить? Что станет с президентом, если рейтинг президента не будет отвечать ожиданиям? Ему тоже в нарушение Конституции объявлять импичмент? Конституция - это основа украинского государства. Она нужна Украине и каждому украинскому гражданину. И мы обязаны её защитить на парламентских выборах", - заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Владимир Зеленский на встрече с бизнесменами рассказал о дальнейших планах. Украина отдает 30% своего бюджета в счет оплаты внешних долгов. Надо понизить эту нагрузку. Поднять экономику. Победить коррупцию. Добиться энергонезависимости. Пока ничего нового. Еще дать мобильный интернет всей стране. Сделать так, чтобы на востоке страны перестали гибнуть люди. А жителям так называемых временно оккупированных территорий показать, что на Украине все-таки лучше.

"По оценкам украинских экспертов, для восстановления Донбасса необходимо более 300 миллиардов гривен. Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем. Надо создать качественные условия в пунктах пересечения линии разграничения, привести в порядок старые и построить там новые дороги, развивать экономику и социальную сферу", - сказал Зеленский.

Видео: Путин высказался о ситуации на Украине при Зеленском

Получается, что надо построить своеобразную ширму. На фоне миролюбивых заявлений президента представители украинского посольства в США не без скромности рассказали, что Америка пообещала Киеву еще больше оружия.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 миллионов долларов для поддержки Украины. <…> предлагается выделить для безопасности поддержки Украины 250 миллионов долларов. Из указанной суммы 50 миллионов долларов должны быть направлены исключительно для предоставления летальной оружия оборонительного характера", - говорится в сообщении посольства Украины в США.

Ситуация на востоке Украины вновь стала темой обсуждения на Совете Европы. Там, конечно, в очередной раз осудили действия России, которая опять якобы нарушила все договоренности. И что минский формат необходимо реанимировать.

"Европейский совет будет продолжать следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений. Европейский совет призывает к срочному возобновлению переговоров с целью выполнения Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами", - заявили в ведомстве.

Здесь стоит отметить, что украинский певец, а по совместительству депутат Верховной Рады Михаил Поплавский рассказал, что команда Зеленского активно готовится к встрече с Владимиром Путиным. Откуда у него такая информация, неизвестно. Ни в Кремле, ни в администрации президента Украины эти слухи не комментируют.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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