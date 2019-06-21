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Иран опубликовал видео уничтожения беспилотника США

12:28
  • пятница
  • 21 июня 2019

Корпус стражей исламской революции утверждает, что дрон-разведчик нарушил воздушное пространство

Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, но в последнюю минуту передумал. Об этом сообщила газета The New York Times. Операция должна была начаться этим утром.

Трамп в последний момент передумал бомбить Иран
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Опубликованы фотографии сбитого Ираном разведчика США

Почему её отменили, не сообщается. Однако известно, что в окружении президента США есть как сторонники, так и ярые противники эскалации на Ближнем Востоке. Глава Белого дома внезапно поменял и риторику в отношении инцидента со сбитым американским беспилотником.

Американский разведчик уничтожили иранские военные из-за нарушения воздушного пространства республики. Теперь Трамп заявляет, что он не верит, что летательный аппарат сбили специально. По его мнению, это могло произойти по ошибке.

В пятницу в интернете появилось видео уничтожения американского беспилотника. Ракета "земля - воздух" была запущена из мобильного зенитно-ракетного комплекса "Хордад-3". Как утверждает телеканал Press TV со ссылкой на Корпус стражей исламской революции, дрон в тот момент находился в иранском воздушном пространстве над прибрежной провинцией Хормузган.

Видео: Трамп в последний момент передумал бомбить Иран

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