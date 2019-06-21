Узников "китовой тюрьмы" ждут новые мучения перед свободой

Появились подробности операции по освобождению косаток из бухты Средняя

В Приморье косатки и белухи из "китовой тюрьмы" возвращаются домой - на волю. Животных отловили в бухте Средняя почти год назад. Позже оказалось, что их собираются продать за рубеж. Владимир Путин дал поручение решить вопрос до 1 марта. Но дело сдвинулось с мёртвой точки только вчера, после "Прямой линии" с президентом.

Краном и на специальных носилках косатку поднимают из вольера. Восьмитонное животное зависает в воздухе. Для него это стресс. Однако уже совсем скоро его выпустят в дикую природу.

Последние два месяца животные проходили курс реадаптации, главная задача которого отучить животных от человека и от ручного кормления. По оценкам специалистов, часть млекопитающих уже готова к выпуску в естественную среду обитания.

Десять косаток и 87 белух стали узниками "китовой тюрьмы" в бухте Средняя почти год назад. Животных отловили в Охотском море в культурно-просветительских целях. Но затем стало известно, что китообразных планируют перепродать за рубеж. В ситуацию вмешались зоозащитники. Общественность потребовала отпустить млекопитающих. Российские ученые и команда известного океанолога Жана-Мишеля Кусто прибыли в Приморье, чтобы разработать поэтапный план выпуска. По поручению Владимира Путина судьбу косаток и белух должны были определить до первого марта. Но с решением на местах затягивали. На "Прямой линии" с президентом проблему вновь озвучили.

"Проблема известна, и в общем понятно из-за чего сложности возникают. Только косатки, насколько я себе представляю, стоят около 100 миллиона долларов. Поэтому "заинтересантов", так сказать, очень много. Поэтому и проблемы так сложно решаются. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением", - пояснил президент России Владимир Путин.

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Дело сдвинулось с мертвой точки. Первые шесть белух и две косатки поместили в большегрузы, где установлены специальные ванны. Из бухты Средняя к месту выпуска - это район Шантарских островов - животных будут перевозить автомобильным и речным транспортом. Путь на свободу займет около шести дней. В дороге животных будут сопровождать ученые, ветеринарные врачи, тренеры - всего около 70 человек.

"Борта емкостей оборудованы мягкой тканью, с тем, чтобы животные были в безопасности, при транспортировке не поранились. Организованы пункты дозаправки водой. Маршрут следования довольно длительный, около 1800 километров. В составе каравана есть запасы необходимой соли", - рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Тем временем продолжаются судебные процессы над компаниями-отловщиками. Бизнесменам суд уже назначил штрафы за нарушение правил рыболовства. Компания "Белый кит" должна выплатить 28 миллионов рублей, "Океанариум-ДВ" – пятьдесят шесть с половиной миллионов рублей, "Сочинский дельфинарий" оштрафован почти на 38 миллионов рублей. Решения по делу четвертой организации – "Афалина" - еще нет. На "Прямой линии" с президентом заместитель председателя правительства Алексей Гордеев заявил, что уже приняты меры, чтобы не допустить впредь такого беспрецедентного вылова морских млекопитающих.

"Правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу. Запретить вылов в так называемых культурно-просветительских целях. Оставив только вылов для научных целей и для народов Крайнего Севера – то, что для них является традиционным в небольших количествах. Ну, и всё это будет поднято на уровень правительства, чтобы в этом во всем участвовала и общественность", - заявил заместитель председателя правительства Алексей Гордеев.

Операция по освобождению косаток и белух из бухты Средняя продлится до октября. Животных планируют выпускать малыми группами, которые они уже сформировали во время проживания в вольерах. В дикой природе за млекопитающими ученые продолжат наблюдать. На каждого животного перед выпуском установят специальные спутниковые метки.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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