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Видео из пострадавших от стихии российских регионов

12:47
  • пятница
  • 21 июня 2019

Приморье накрыл мощный циклон, а жители центральных регионов изнывают от жары

Резкое похолодание, шквалистый ветер и штормовое предупреждение. Приморье - во власти мощного циклона. Он принёс в регион грозы и проливные дожди. Местами прошёл крупный град. Синоптики предупреждают, что в ближайшее время начнётся ураган. Ливни бушуют в Тюмени, Перми и Казани.

Центральная Россия изнывает от июньской жары, сообщает "ТВ Центр". Столбики термометров поднимаются выше 30 градусов. В крупных городах раздают питьевую воду и регулярно поливают дороги, чтобы охладить раскалённый асфальт. В столице в эти выходные ожидается новый температурный рекорд.

Видео разгула стихии в российских регионах

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