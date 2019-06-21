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Обрюзгшую Энистон в купальнике сняли на пляже

11:39
  • пятница
  • 21 июня 2019

Актриса отдохнула в Мексике с подругами

Папарацци сфотографировали 50-летнюю актрису Дженнифер Энистон в купальнике, когда она отдыхала вместе с подругой Кортни Кокс в Мексике. Несмотря на плохое качество фото, видно, что Энистон потеряла былую форму и уже не может тягаться с молодыми красавицами. 

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Как пишут Daily Mail, на днях Дженнифер Энистон и Кортни Кокс отдохнули на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас, известном своими пляжами и ночными клубами. Там 55-летняя Кортни Кокс отметила свой день рождения. Подруги, которые вместе снимались в сериале "Друзья", попали в объектив фотокамеры, загорая возле бассейна. Энистон, судя по снимкам, развязала верхние бретельки купальника и переместила их с шеи на спину для равномерного загара.  

В свой день рождения Кортни Кокс опубликовала в Instagram фотографию с Дженнифер Энистон и еще одной подругой и звездой "Друзей" - Лизой Кудроу. По словам Кокс, этот день она провела с двумя красавицами. "Я люблю вас девочки. Очень сильно", - написала актриса. 

Ранее журналисты вспомнили откровенное интервью Энистон многолетней давности, в котором она призналась, что всю жизнь будет любить экс-мужа Брэда Питта. "Он фантастический мужчина. Я ни о чем не жалею и я не собираюсь себя винить за это", - эти слова актрисы всплыли на фоне слухов о том, что Энистон и Питт снова испытывают друг к другу чувства. 

В 2018 году Дженнифер Энистон развелась с актером Джастином Теру после семи лет совместной жизни. С тех пор сердце актрисы свободно, как пишут СМИ. По слухам, она не против завести новые отношения, но работа отнимает у нее слишком много времени и сил. 

Видео: Передача ТВ Центра "Обложка. Громкие разводы"

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