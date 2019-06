"Беременная?" Выпирающий живот Кейт Миддлтон взволновал народ

Фотографии Кейт Миддлтон, которая посетила скачки Royal Ascot 2019, вызвали ажиотаж в интернете. По мнению фанатов королевской семьи, жесты герцогини Кембриджской выдали тщательно скрываемую тайну о ее четвертой беременности.

Кейт Миддлтон и принц Уильям наблюдали за скачками в компании знатных особ, среди которых были королева Елизавета II, король Нидерландов с женой и герцогиня Корнуольская Камилла. Судя по опубликованным на портале Express снимкам, герцогиня Кембриджская часто прикладывала руку к животу и прикрывала его клатчем, как будто пытаясь защититься. Кроме того, либо из-за фасона ее платья, либо из-за неудачного ракурса возникло впечатление, что у Кейт немного выпирает живот.

