"Беременная?" Выпирающий живот Кейт Миддлтон взволновал народ

Герцогиню выдали руки

Фотографии Кейт Миддлтон, которая посетила скачки Royal Ascot 2019, вызвали ажиотаж в интернете. По мнению фанатов королевской семьи, жесты герцогини Кембриджской выдали тщательно скрываемую тайну о ее четвертой беременности.

Кейт Миддлтон и принц Уильям наблюдали за скачками в компании знатных особ, среди которых были королева Елизавета II, король Нидерландов с женой и герцогиня Корнуольская Камилла. Судя по опубликованным на портале Express снимкам, герцогиня Кембриджская часто прикладывала руку к животу и прикрывала его клатчем, как будто пытаясь защититься. Кроме того, либо из-за фасона ее платья, либо из-за неудачного ракурса возникло впечатление, что у Кейт немного выпирает живот.

Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https://t.co/pvxvZTNidC pic.twitter.com/NVaQFVuw4b — Daily Express (@Daily_Express) 19 июня 2019 г.

Эти жесты навели британцев на мысль о новой беременности Миддлтон. Известно, что 37-летняя герцогиня очень любит детей, а после рождения первенца Меган Маркл она, по слухам, всерьез задумалась о четвертом ребенке. "Беременная?", "Надеюсь, у них будет еще один ребенок", "Кейт держится за живот. Ребенок номер 4?" - пишут интернет-пользователи.

Впрочем, некоторые юзеры посчитали, что Миддлтон держалась за живот, поскольку постоянно смеялась, наслаждаясь общением с высокородными особами. Сторонники этой версии указали на хохочущего принца Уильяма, который в какой-то момент тоже положил руку себе на живот.

Ранее стало известно, что сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма стал одним из главных героев торжественного парада в честь дня рождения королевы Елизаветы II.