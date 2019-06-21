ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Беременная?" Выпирающий живот Кейт Миддлтон взволновал народ

12:29
  • пятница
  • 21 июня 2019

Герцогиню выдали руки

Фотографии Кейт Миддлтон, которая посетила скачки Royal Ascot 2019, вызвали ажиотаж в интернете. По мнению фанатов королевской семьи, жесты герцогини Кембриджской выдали тщательно скрываемую тайну о ее четвертой беременности.  

"Она могла умереть": конвой Кейт Миддлтон попал в аварию
Кейт Миддлтон по-хамски обошлась с королевой
Жена рыцаря: выяснилось новое доказательство превосходства Миддлтон над Маркл

Кейт Миддлтон и принц Уильям наблюдали за скачками в компании знатных особ, среди которых были королева Елизавета II, король Нидерландов с женой и герцогиня Корнуольская Камилла. Судя по опубликованным на портале Express снимкам, герцогиня Кембриджская часто прикладывала руку к животу и прикрывала его клатчем, как будто пытаясь защититься. Кроме того, либо из-за фасона ее платья, либо из-за неудачного ракурса возникло впечатление, что у Кейт немного выпирает живот.  

Эти жесты навели британцев на мысль о новой беременности Миддлтон. Известно, что 37-летняя герцогиня очень любит детей, а после рождения первенца Меган Маркл она, по слухам, всерьез задумалась о четвертом ребенке. "Беременная?", "Надеюсь, у них будет еще один ребенок", "Кейт держится за живот. Ребенок номер 4?" - пишут интернет-пользователи. 

Впрочем, некоторые юзеры посчитали, что Миддлтон держалась за живот, поскольку постоянно смеялась, наслаждаясь общением с высокородными особами. Сторонники этой версии указали на  хохочущего принца Уильяма, который в какой-то момент тоже положил руку себе на живот. 

Ранее стало известно, что сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма стал одним из главных героев торжественного парада в честь дня рождения королевы Елизаветы II. 

Читайте также:
Главное сегодня
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.