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Главный диетолог депздрава дала рекомендации по питанию

12:27
  • пятница
  • 21 июня 2019

Все должно быть в меру

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы дала рекомендации по питанию. Дневной рацион москвича на 50% должен состоять из овощей, фруктов и ягод, уверена Антонина Стародубова.

По ее словам, высокий темп жизни мегаполиса требует от жителей ответственного отношения к питанию. Для того, чтобы контролировать объем потребляемой пищи, диетолог советует пользоваться правилом тарелки здорового питания. В ней должно быть 30% овощей (или блюда из овощей), по 25% цельнозерновых и бобовых продуктов, и источников белка (мясо, рыба, яйца и молочные продукты пониженной жирности). Оставшиеся 20% приходятся на фрукты и ягоды. Размер порций нужно подбирать в зависимости от возраста и уровня физической активности, сообщает ТВЦ.RU.

Не стоит забывать и о физической активности. Это позволит избежать развития ожирения и связанных с ним заболеваний. По словам Стародубовой, даже небольшая нагрузка – работа по дому, танцы или пробежка – не только поможет сжечь калории, но и поднять настроение.

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